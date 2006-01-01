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водитель в сопровождение
Зарплата: 70000 руб.
Сиделка
Зарплата: 30000 руб.
Отделочник на военное...
Зарплата: 55900 руб.
Мастер отделочных работ на...
Зарплата: 56400 руб.
Семейный водитель
Зарплата: 60000 руб.
Персональный водитель...
Зарплата: 70000 руб.
Семейный водитель
Зарплата: 60000 руб.
Помощник по хозяйству
Зарплата: 60000 руб руб.
Грузчик на склад продуктов
Зарплата: 31000 руб.
Работник кухни (комбинат...
Зарплата: 31000 руб.
Семейный водитель
Зарплата: 70000 руб.
Няня приходящая
Зарплата: 65000-70000 руб. руб.
Персональный водитель
Зарплата: 70000 руб.
Офисный водитель
Зарплата: 50000 руб.
ИП Сидоров
Зарплата: 30000 руб.
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