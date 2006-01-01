Сайт www.kadrovest.ru был создан для публикации оперативной информации о свежих вакансиях Москвы.

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Так же на нашем сайте есть специализированная социальная сеть "Мир кадров", где работодатели и соискатели могут провести мини-собеседование. Общение в "Мире кадров" позволяет быстро подобрать нужных специалистов, либо найти себе новое место работы. При регистрации нужно лишь заполнить необходимые поля, и резюме, либо карточка компании будет создана автоматически.

Вся информация проверяется модератором. Если вы обнаружили вакансию, которая содержит заведомо ложные данные, или за трудоустройство требуют финансовых вложений, либо это сетевой маркетинг - не поленитесь, зайдите еще раз на страничку "Вакансии", и нажмите "Пожаловаться", мы в самые короткие сроки проверим вашу информацию, и если она подтвердится - заблокируем вакансию, чтобы следующие соискатели не попали на лжевакансию.

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Журнал "Работа КВС"