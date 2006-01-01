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Новые вакансии

ДОМРАБОТНИЦА
Зарплата: 60000 руб руб.
Персональный водитель
Зарплата: 60000 руб.
Охранник/без опыта работы
Зарплата: 32000 руб.
Охранник в ночь
Зарплата: 29800 руб.
Грузчик на склад...
Зарплата: 32000 руб.
Промоутер(подработка)
Зарплата: 23000 руб.
Промоутер
Зарплата: 30000 руб.
Грузчик на склад обуви/ночные...
Зарплата: 27500 руб.
Грузчик/еженедельные выплаты
Зарплата: 33000 руб.
Менеджер
Зарплата: 56000 руб.
Работник торгового...
Зарплата: 32000 руб.
Мерчендайзер на полный день
Зарплата: 32000 руб.
Работник кухни
Зарплата: 32000 руб.
Грузчик на склад...
Зарплата: 32000 руб.
Охранник на склад/дневные...
Зарплата: 30500 руб.
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